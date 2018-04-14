Macron, Trump ve May görüşmeye devam ediyorlar
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May ile görüştü.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May ile görüştü.
Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May ile görüştü.
Kaynak: AA
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