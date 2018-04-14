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14 Nisan 2018 20:10 | Son Güncelleme: 14 Nisan 2018 20:17

Macron, Trump ve May görüşmeye devam ediyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May ile görüştü.

Macron, Trump ve May görüşmeye devam ediyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May ile görüştü.

 


Kaynak: AA

Etiketler: ABDİngiltereRusyaFransa


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