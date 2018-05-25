Müsteşar maaşı ne kadar? 2018

Müsteşar maaşı ne kadar 2018 yılında vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Müsteşar maaşı ne kadar sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

2018 yılında memurlar zamlı memur maaşlarını merak etmeye başladı. Her yıl memurlara ünvanlarına ve alanlarına göre yılın başında zaman yapılmaktadır. Vatandaşlar ve memur olmak isteyen kişiler memur maaşlarını da merak etmektedir. Şimdi merak edilen soruların başında müsteşar maaşı ne kadar sorusu geliyor. 2018 yılında memur zammına ilişkin milyonlarca memur bazı soruların yanıtını merak ediyor. Yıllık enflasyon farkına göre müsteşarlar 594 TL zam aldı. Müsteşar maaşları ne kadar sorusunun cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MÜSTEŞAR MAAŞI NE KADAR 2018

Müsteşar maaşı ne kadar sorusu 2018 yılında müsteşarlar tarafından merak ediliyor. Bütün memurlar zamlı maaş oranlarını merak etmeye başladı. Toplu sözleşme kapsamına göre memur maaşlarına yüzde 4 zam yapıldı. Müsteşar maaşlarına ise 594 TL zam yapıldı. 2018 yılında müsteşar maaşı 11.061 bin TL oldu.

MÜSTEŞARLAR NE KADAR ZAM ALDI?

Memur zammı 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı merak ediliyordu. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli olmaya başladı.Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlandı. Aynı zamanda enflasyon farkına göre müsteşarlar 594 TL zam aldı.

2018 YILI MÜSTEŞAR MAAŞLARI



Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan müsteşar maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre müsteşar maaşı 10 bin 435 liraya yükselmişti. 2018 yılında müsteşar maaşı 11.061 bin TL oldu.

2018 YILI MEMUR VE MÜŞTEŞAR MAAŞLARI

Müsteşar (Derece: 1/4): 11.029 TL , Gelen Zam: 594 TL

Genel Müdür (Derece:1/4): 9.674 TL, Gelen Zam: 521 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): 5.081 TL, Gelen Zam: 274 TL

Memur (Üniversite mezunu): 3.119 TL, Gelen Zam: 168

Öğretmen: 3.909 TL, Gelen Zam: 210 TL

Kaymakam: 8.884 TL, Gelen Zam: 478 TL

Başkomiser: 5.077 TL, Gelen Zam: 273 TL

Polis memuru: 4.440 TL, Gelen Zam: 239 TL

Uzman Doktor: 5.924 TL, Gelen Zam: 319 TL

Hemşire (Üniversite mezunu): 3.796 TL, Gelen Zam: 204 TL

Mühendis: 5.187 TL, Gelen Zam:279 TL

Teknisyen (Üniversite mezunu): 3.248 TL, Gelen Zam: 175 TL

Profesör: 8.366 TL, Gelen Zam: 450 TL

Araştırma Görevlisi: 4.922 TL, Gelen Zam: 265 TL

Vaiz: 4.065 TL, Gelen Zam: 219 TL

Avukat: 4.951 TL, Gelen Zam: 267 TL

MÜSTEŞAR NE İŞ YAPAR?

Müsteşar kamuda herhangi bir bakanlıkta bakanın bir altında olan en yetkili kimsedir. Kelimece arapça olarak kendisine danışılan yada bilgi alınan kimse anlamına gelmekte olup müsteşar ismini buradan almış bulunmaktadır. Örnek olarak İç İşleri Bakanlığı Müsteşarı gösterilebilir. Her bakanlıkta en fazla ve en az bir tane müsteşar olmak zorundadır ve müsteşarlar ile ilgili söylenenler arasında seçilmeden gelinebilecek en yüksek mevki denilmektedir. Zira devlet kademesinde müsteşarlıktan daha yüksek bir kademe bulunmamaktadır. Bakanlık içerisinde bakan ve büyükelçinin ardından en yetkili kişi bakanlıktan sorumlu müsteşardır ve bakan yahut büyükelçinin bakanlıkta bulunmadığı zamanlarda karar verme ve uygulatma yetkisi bulunur. Bakan olmadığı zamanlarda tüm yetki müsteşarda bulunmaktadır.

Kaynak: AjansHaber