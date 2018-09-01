Mustafa Üstündağ Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oluyor

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna yeni bir transfer yapılacağı tartışılan konular arasında. Mustafa Üstündağ EDHO'da mı oynayacak? Peki Mustafa Üstündağ hangi karakteri canlandıracak? Merak edilen bütün sorular haberimizde.

ATV’nin en popüler dizilerinden olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 8 Eylül 2015 yılında yayın hayatına başlamıştı. Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın baş rollerinde yer aldığı yönetmenliğini Onur Tan’ın yaptığı, senaryosunu Kurtlar Vadisi senaristi olan Raci Şaşmaz ile Bahadır Özdener’in yaptığı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu yıl Meryem karakterini canlandıran Deniz Çakır’ın diziden ayrıldığı dönemde yeni sezon merak konusu olmuştu.

ATV'de 4. sezonuyla ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine iki ünlü oyuncu katıldı. Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda dizide rol alacak.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ EDHO'DA HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRACAK?

Mustafa Üstündağ'ın hangi karakteri oynayacağı henüz net olmamakla birlikte önemli bir karakteri üstleneceği söz konusu.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ. Şubat 1977, Mersin doğumlu olan başarılı oyuncunun babası fabrika işçisi, annesi ev hanımıdır. Oyunculuk konusunda eğitim almak isteyen Üstündağ, konservatuvara girmek için İstanbul’a gitmiştir. İlk sınavda başarısız olsa da bir sonraki sene konservatuvara girmeyi başardı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almış olan usta oyuncu, 2004 senesinde Uy Başıma Gelenler adlı dizide rol almıştır. Oyuncunun yıldızının parladığı dizi ise Kurtlar Vadisi Pusu olmuştur.