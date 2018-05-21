Mustafa Levent Karahocagil kimdir? Mustafa Levent Karahocagil nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Mustafa Levent Karahocagil kimdir? Mustafa Levent Karahocagil nereli ve mesleği nedir? Mustafa Levent Karahocagil hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Mustafa Levent Karahocagil kimdir? Mustafa Levent Karahocagil nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Mustafa Levent Karahocagil Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Mustafa Levent Karahocagil kimdir?

Kendi dilinden yaşam hikayesi...

"Ben, Mustafa Levent Karahocagil, ömrünü Amasya'da geçirmiş,35 yılını Amasya siyasetine vermiş ve yine 38 yıllık esnafım. Ticaret yaptığım sürece siyasetinde içinde oldum. Ak Parti'mizin, Amasya il Teşkilat tabelasının 2001 yılında ilk asılışından bugüne kadar, tüm kademelerinde hiçbir görevden kaçınmamış biri olarak, siyaseti hep Allah rızası için, ülkem için, milletim için, gelecek nesiller için yapma gayretinde oldum. "Görev istenmez verilir." düsturu ile büyüdüm. Ülkesi uğruna, ilkesi uğruna, ili-ilçesi uğruna hep neferliğe aday olan bu kardeşiniz şimdi yine Allah rızası için, sizlerin oluru ve desteği ile Milletvekili aday adaylığına talip. Kendimi hem AK Parti teşkilatının, hem de il merkezinin adayı olarak görüyorum. Bu talebimin oluşmasında kendi irademin dışında, halkımızın teşkilat içinden ve il merkezinden kardeşlerimin, aday adayı olmamı istemeleri olmuştur. Ayrıca ilimizde bulunan sivil toplum örgütleri, resmi ve sivil kurum ve kuruluşların yarım asra dayanan dostane yaklaşımları, ilimizdeki kanaat önderlerinin tarafıma layık gördükleri içten muhabbet, Amasya merkez, ilçe, belde ve 350 köyünü karış karış taramış bir kişi olarak, on binlerce Ak Parti sevdalısı ile oluşturduğumuz kardeşlik bağlan ve teşkilat mensubu binlerce AK dostumun rızalıklarıyla aday adaylığı kararını aldım. Milletvekilliğini istemekteki amacım, insanlarımızın karnı tok, sağlıklı, eğitimli, huzurlu olması, Amasyalı hemşerilerimizin insanca yaşayabilecekleri bir hayat standardına kavuşturulmaları, yarınlarından emin, devletine birbirine kendilerine güvenen bireyler haline getirilmeleri, çabamın özü ve siyasetteki varlık sebebim olacaktır."

Kaynak: AjansHaber