Mustafa Esgin kimdir? Mustafa Esgin nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Mustafa Esgin kimdir? Mustafa Esgin nereli ve mesleği nedir? Mustafa Esgin hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Mustafa Esgin kimdir? Mustafa Esgin nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Mustafa Esgin Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Mustafa Esgin kimdir?



Bursa Karacabeyli olan Dr. Mustafa Esgin 1967 yılında doğdu.

Bursa Erkek Lisesi’nden mezun olan Dr. Mustafa Esgin, 1991 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

1993 yılında kazandığı İstanbul Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji İhtisas’ını 1998’de tamamladı.

İki dönem Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

2010-2012 yılları arasında AK Parti İl Başkan Yardımcılığı ve Sosyal İşler Başkanlığı görevini yürüttü.

2010′da referandumda ve 2011 genel seçimlerinde aktif görev aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2013 döneminde Meclis Üyesi ve Sağlık Komitesi Başkanlığı, 2013 yılında yapılan seçimde BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Doruk Sağlık Grubu’nun kuruluşunda kurucu ortak olarak görev alan Dr. Mustafa Esgin evli ve üç çocuk babası.

Kaynak: AjansHaber