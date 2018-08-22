Mustafa Destici: Kendi malımızı kendimiz üreteceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı olan Mustafa Destici, "Kendi malımızı kendimiz üreteceğiz. Ürettiğimiz kadarını kullanacağız.'' ifadelerini kullandı.

Destici, BBP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

'YUNANISTAN, TÜRKİYE'YE AÇIK VE ALENİ DÜŞMANLIK YAPIYOR'

Destici, Yunanistan'ın 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası ülkesine kaçan darbecilere iltica hakkı vermesine ilişkin de "Türkiye uluslar arası hukuku ve iç hukuku gözeterek adımlar atarken, Yunanistan hain darbecilere iltica hakkı veriyor. Sadece serbest bırakmakla yetinmiyor. Onlara iltica hakkı veriyor. Darbeyi direkt desteklediğini bu şekilde ortaya koymuş oluyor. Yunanistan, Türkiye'ye açık ve aleni düşmanlık yapıyor" dedi.

''KENDİ MALIMIZI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ''

Türkiye'ye yönelik ekonomi üzerinden yapılan operasyonların en kısa sürede bertaraf edileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine işaret eden Mustafa Destici, "Kendi malımızı kendimiz üreteceğiz. Ürettiğimiz kadarını kullanacağız. Teknolojisi bizde olmayan malları teknolojisini elde edene kadar o malların lüzumu kadarını ithal edeceğiz. Özentiden, lüksten, israftan, aşırı tüketimden milletimizi uzaklaştıracağız. Bunları yapmadığımız sürece bizim dışa bağımlılığımız devam eder, dış borcumuz devam eder ve Batı'da da, ABD'de de, diğer ülkeler de istedikleri zaman bizi bu husus üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışırlar" ifadesini kullandı.

Destici, Türkiye'nin daha çok çalışması ve planlı olması, cari açıktan kurtulması gerektiğini belirterek, ileride büyük sorunların yaşanmaması için kalıcı tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Ajanslar