Mustafa Cengiz'in Şampiyonlar Ligi hedefi belli!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Şampiyonlar Ligi hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organına önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY KALİTESİNİ GÖSTERMİŞTİR"

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin ağustos sayısında yer alan yazısında, "İnancımız, çabamız, çalışmamız, Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz en son noktaya kadar ilerlemek için olacaktır. Galatasaray kalitesini, konjonktürel başarılara değil, yıllar içinde ortaya koyduğu, alışkanlık haline getirdiği zaferlerle kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

''ÖNEMLİ BİR DÖNEMECİN EŞİĞİNDEYİZ''

Galatasaray camiasının bir arada olduğunda neler başarabileceğini şampiyon olarak gösterdiklerini aktaran Cengiz, "Şimdi bir kez daha önemli bir dönemecin eşiğindeyiz. Galatasaray, bu sezon futbol devlerinin arenasında 14. kez yer alacak. Bu, başlı başına büyük bir başarıdır fakat Şampiyonlar Ligi'nde yer almak hiçbir zaman Galatasaray için yeterli olmamıştır. Tutkumuzu büyük bir süreklilikle ortaya koyarak, en iyi sonucu almak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın doğru seçimler ve büyük bir tutkuyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Cengiz, "Yönetim ve teknik heyet olarak tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmaktayız. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılı bir iz bırakması gereklilik, bizlerin en büyük hedefi, camia olarak da arkasında kenetlenmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. Unutmayalım, taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Ajanslar