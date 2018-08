Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer bekleyen taraftara açıklamada bulundu. Cengiz, "Her kuruş önemli, biz bunu rastgele sarf edemeyiz" dedi.

Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 sezonu, 82 günlük aranın ardından Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başladı.

Galatasaray, henüz 7. dakikada El Kabir'in golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı.

HER KURUŞA DİKKAT ETMEK ZORUNDAYIZ



Cengiz, "Taraftarlarımıza şunu bildirmek isterim, mesele sadece mali değil. Tabi ki mali sorunlar var. Ülkemiz bu sorunları aşar. Ortalama yaşı 29 olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu zorlukları da ülkemiz ve kulüplerimiz atlatacak. Şu anda bir gerçek var. Attığımız her adıma, her kuruşa dikkat etmek zorundayız. Bir futbolcu alsak bile oynatamayız. Biz futbolcu satmadan, futbolcu alamayız. Bunu bir türlü anlatamıyorum. Alırız ama sadece Süper Lig'de oynatırız. Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayız. Bu kaynak israfına neden olabilir." dedi.

''BU MİLLETİN REFAHI TRANSFERLERDEN ÖNEMLİ''

TL'yi korumaları gerektiğine vurgu yapan Cengiz, "Bu milletin refahı, transferlerden daha önemlidir. Biz elimizden geleni yine yapacağız. Sadece Galatasaray olursa bataklıkta açan çiçek gibi olur! Biz istiyoruz ki binlerce çiçek yan yana açsın istiyoruz. Tüm takımlarımız başarılı olsun istiyoruz. Bizim için önce miletimiz önemli, sonra transfer önemli. Her kuruş önemli, biz bunu rastgele sarf edemeyiz. TL hangi değerde olursa olsun, korumak ve kollamak mecburiyetindeyiz. UEFA ikinci bir şans verdi. Satmadan alamayız sadece kiralayabiliriz, lütfen bunu unutmasın taraftar. Limitler içinde hareket etmek zorundayız. Aslan gibi mücadele eden bir takım vardı. Takımı eleştiriyorlar, bu takım başarılı olur. Bu takım olmazları yaptı." dedi.

Kaynak: Ajanslar