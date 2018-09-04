Mustafa Cengiz: "İspatlayın istifa ederim!"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalr yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor canlı yayınında gündemi değerlendirdi

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

''TARAFTAR BIRAK DERSE...''

7 ay geçti başkan olalı. Bir insan kendisinin yettiğine inanıyorsa bitmiştir. Eğer bir insan bir noktaya geliyorsa ve gelebileceği en yüksek nokta o ise bundan sonra yetmez artık. Bir kademe üste çıkmaya ister. Bulunduğunuz nokta asla size yetmemeli. Başkanlığa adaylığımızı koyduğumda belki de şartlar öyle gelişti. Başkanlığı düşünmüyordum ama başka aday çıkmadı ve başkan oldum. Tepki oyları bana tercih oyları olarak döndü. Son aldığımız oyların %80'i tercih oylarıydı. Ben mücadelemi bırakmam. Eleştiriler de olabilir tabi ama ben asla siperi terk etmem. Genel Kurul ve taraftar bırak derse ancak o zaman siperden çekilirim.

''DÖVİZ KURUNU UNUTTULAR''

Bir forvet transferi olmadı diye taraftar ülkedeki döviz kurunu unuttu. Bu güzel bir şey bir yanda. Takımı ne kadar umursadıklarını gösterir. Tepkileri anlayışla karşılıyorum. Beni koruyan taraftarın aynı şekilde tepki göstermesini de anlayabiliyorum.

EMRE AKBABA TRANSFERİ

Bizde transfer, sahaya diziliş hepsi teknik ekibin kararıdır. Teknik ekip, Emre Akbaba'yı istedi, bizden talep etti. Hasan Başkan ile Kulüpler Birliği toplantısında görüştük. Futbolcu ile ben hiç görüşmedim, sadece imza töreninde tanıştım. Galatasaray'da başkan futbolcu transferine hiçbir zaman karışmaz. Alanyaspor'un istediği teklif 7 milyon euro idi. Bizim açılış bütçemiz zaten sıfırdı. Anca sattığımız kadar alabilirdik. Alsak bile oynatamazdık. Süper Lig'de oynatırdık ama Şampiyonlar Ligi'nde oynatamazdık. Bizim asıl hedef tabii Şampiyonlar Ligi. 7 milyon olunca hayır dedik. Ardından futbolcu satacağımıza emin olduğumuz için 2.5 milyon euro teklif ettik. Hasan başkan bu teklife bozuldu. Sonra 3 milyon euroya kadar çıktık ama yine olmadı. Futbolcu, bizde olmak istediğini açık açık söyledi. Sosyal medya hesabından bile duyurdu. Bu arada değerli rakibimiz, Nagatomo'da da olduğu gibi devreye girdi. Aynı rakibin Nagatomo için 4.5 milyon euro önerdiği söyleniyor, ama biz görmedik. Neyse, taraftar çok istedi Emre'yi. Taraftarın da isteği ile Emre'yi 4 milyon euro bonservis karşılığında aldık.

''BU TRANSFER PRESTİJ İŞİNE DÖNMÜŞTÜ''

Emre'nin bizim yerine rakipte olduğunu düşünün. Daha fazla maaşa oynuyor, daha çok paraya oynuyor. Forvet alamadık diye bizi idam eden taraftar, Emre gelemeseydi ne yapardı? Emre transferi bizim için artık bir prestij işine dönüşmüştü. Marjinal anlamda bir metanın değeri öyle bir artar ki önemli olan sivil prestijdir. NEF transferde çok yardımcı oldu ama NEF olmasa da bu transferi yapardık. Çok önemli bir transferdi bizim için.

''GOMIS'İN KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ''

Gomis ile hayatımda 2-3 kez görüşmüşümdür. Bir kere asansörde karşılaştık, tanımadı beni. Normaldir ama beni pek görmez. Soyunma odasına inmem ben. Florya'ya da gitmem. Gomis ile ilgili her şeye teknik heyet karar verir. Gomis'in kendisi gitmek istiyordu. Teknik heyet zorla göndermek istemedi. Bu gitsin, bunu istemiyoruz diye bir şey olmadı. Gomis ile menajeri olduğu belirtilen Mendy, ya sözleşmemi uzatın zam yapın ya da beni gönderin diyor. 33 yaşına gelmiş birisi için Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmek zorundayım. Gitmek isteyen Gomis'in kendisi. Gomis'in sözleşmesinde 25 gol atarsa sözleşmesi uzar diye bir madde yok.

Gomis ile Muslera arasında bir kavga yaşanmadı. Yanlış anlaşılmış olay, öyle bir şey yok. Gomis sanırım gol kralı. Bazıları kıyas göstermekte kendisine göre haklı olabilir. Menajerleri ücretini arttırmak istedi. Sevgili Fatih hocamız bizim için çok değerli. Biz onun dediklerine bakarız.

''MODESTE, FLORYA'YA GELMİŞ''

Modeste, Florya'ya gelmiş. Modeste olayını ilk duyduğumda transferin bitmesine 2-3 gün kalmıştı. Duyduğumda ben de araştırıyorum bir taraftar gibi. Hukuki bir sorun olduğunu söylediler. Hukuki sorun olduğunu öğrendiğimde hemen müdahale ettim. Biz de yarı hukukçu sayılırız. Baktığımızda çok büyük bir tehlike gördüm. 25-30 milyon euroluk bir tehlike. Çin kulübü ile iki sözleşme yapmış. Hizmet sözleşmesi ve imaj sözleşmesi. Drogba olayında hizmet sözleşmesi ve imaj sözleşmesi farkı vardı. Birini fesih ederse diğerini de edebiliyordu. Modeste de bu yoktu. Rusya'dan ve Almanya'dan 6'ya yakın takımın ilgilendiğini gördük. Bunlar imzalamamış. Bize ardından bir mektup geldi. Futbolcumuz Modeste'yi transfer etmeniz halinde, antrenmana çıksa bile sizi mahkemeye veririz diyorlar. Çin kulübü bize çok ağır laflar ediyorlar. Bonservisini göremedik biz. Tek taraflı fesih hukukta bir şey anlam ifade etmez. Tek taraflı boşanamazsın. O maddeyi bize göstermediler. Bu mektuptan da şüphelendik. Garip bir mail adresiydi. Bu size mi ait diye sorduk. Evet, bu biziz. Lütfen futbolcumuz ile ilgilenmeyin dediler. Menajerleri, bilinenin aksine Gomis'in menajeri değil. Bayan bir avukatı var.

''BUNU İSPATLAYIN, İSTİFA EDERİM!''

Maicon transferinde biz zamanında girdik evrakları, sevgili Arap kardeşlerimiz girmemiş. Ahmet Çalık transferinde biz girdik, İspanyollar girmedi. Onları da bilmek lazım. Diyorlar ki Mustafa Cengiz'in troll hesapları var. Benim ücret vererek yönlendirdiğim hesabım var ise ve bunu kanıtlarsanız ben bugün istifa ederim. Ayıp, hiç hoş değil. Benim böyle hesaplarım yok. Etmezlerse bir şey demiyorum.

''MODESTE KONUSUNDA RİSKE GİREMEZDİK''

Modeste konusunda bir bakmışım TT (Trend Topic) olmuşum. Bir hukukçu kardeşimiz yorum yapmış. Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkacağı bir sürede bu riski göze alamayız. Ben belki çok rahat olsam bu riski göze alabilirim. Bu risk %60 oranında var, %40 oranında yok. Bu riski ben dahil iki Türk kulübü daha göze alamadı. Futbolcuyu alsaydık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı.

''OCAK AYINDA NEDEN OLMASIN?''

TFF ile Modeste konusunu görüştük. Modeste, Ocak ayında neden olmasın? Hayırlısı. Açık bir şekilde Fatih hocanın mesajı var. Geçen sezon Gomis'siz 3 maçı da kazandık ayrıca. Taraftarın isteğini ciddiye almıştık. Boş tribünlere oynamış bir takımdan hiçbir şey bekleyemezsin. İstersen Messi'yi transfer et. Modeste olursa olur. Benim temasım direkt yok ama teknik heyet gereği yapar. Şartlar Ocak ayı için müsait olursa neden olmasın. Ama mali yapıdan Galatasaray'ı riske atamayız.