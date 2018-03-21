Muş'ta Terör Operasyonu

Kent merkezi ile Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı

Muş merkez ve 3 ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 33 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6-7 Ekim 2014 tarihinde Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde meydana gelen Kobani olaylarında kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara, güvenlik güçlerinin araçlarına düzenlenen molotofkokteyli, taşlı sopalı eylemlere katılan, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı örgüt mensuplarının cenazelerine katılan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yapan şahıslara yönelik 19-20 Mart'ta il ve ilçelerde başlatılan operasyon sonucu 33 şahıs yakalanmıştır."

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve buna ait çok sayıda fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortamda bulunmalarının devamının sağlanması adına uygulanan tedbirlerimiz bundan sonra da kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

Kaynak: AA