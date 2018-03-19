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19 Mart 2018 11:01 | Son Güncelleme: 19 Mart 2018 11:04

Muş'ta terör operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Muş'ta terör operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 90 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda, kayaların arasına gizlenmiş 2 bidonda terör örgütü PKK/KCK'ya ait 90 el bombası, 92 fünye, 131 bixi fişeği, 2 jelikan, teröristlere ait kıyafet, örgütsel doküman, 20 pil, ankesörlü telefon kartı, koli bandı, sırt çantası, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Muşterör


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