Muş’ta PKK'lı teröristlere operasyon düzenledi: 21 gözaltı

Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerini engellemeye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda; sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, toplumsal olaylarda kamu kurumları ve güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı saldırılarda bulunan, lastik yakma eylemlerine karışan şahıslara yönelik 14-15 Ağustos 2018 günlerinde yapılan operasyon neticesinde 21 şahıs yakalanmış olup, şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.” denildi.

Kaynak: Ajanslar