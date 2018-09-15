Muş'ta PKK sığınağı bulundu

Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar 2018-233 Operasyonu" gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ

Açıklamada, Hasköy ilçesinin Karakütük köyü gresor tepesi kırsalında 12 Eylül'de yapılan arazi aramasında üzeri toprak ve yapraklarla kapatılmış bir sığınak tespit edildiği belirtildi.

Sığınakta, kıyafet ve mutfak malzemesinin yanı sıra muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, olayla ilgili delil niteliği taşımayan malzemelerin imha edildiği ve adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar