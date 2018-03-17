Müslümanlar giremez!

İsviçre'de bir kasabada yaşayan kasap, evinin kapısına "Müslümanlar giremez" yazdı.

İsviçre’nin Aargauer kantonunda yaşayan kasap, evinin kapısına “ Müslümanlar giremez. Dışarda kalmak zorundalar.” yazılı bir tabela astı.

İsviçre İslam Merkezi Konseyi (IZRS) kasap hakkında suç duyurusunda bulunarak, tabela sahibini mahkemeye verdi.

"Müslümanlar giremez"

Başında takke olan bir adam ve burka giymiş bir kadının bulunduğu tabelanın üstünde “Dışarda kalmalıyız.”yazıyor. Normalde köpeklerin içeriye girmemeleri için asılan bu tarz tabelalar bu defa Müslümanların içeriye girmesini engellemek için asıldı.

İsviçre İslam Merkez Konseyi, ırkçılık ve İslamafobi içermesi sebebiyle kasabı, Lenzburg- Aarau savcılığına şikayet etti. Konsey’in sözcüsü Abdel Azziz Qassim İlli, şöyle konuştu:

Bu İslam düşmanı ifade, Müslümanları köpeklerle denk tutuyor. Bize göre bu açıkça ırkçılıktır

Irkçılıkla mücadele Komsiyon Başkan yardımcısı Gülcan Akkaya, bu olayı “ırk ayrımcılığına teşvik edici, yaralayıcı ve ayrımcı” olarak değerlendirecektir. Müslüman karşıtlığının sağ kesim tarafından gün geçtikçe daha çok yayıldığı İsviçre, İslamafobi’nin yaygın olduğu ülkelerden biri.

“Sadece şakaydı”

Tabelanın sahibi vatandaş kendisini komik ifadelerle savundu: "İslam karşıtı değilim. Müslüman arkadaşlarım var ve onlar da astığım tabelayı çok komik buldu. Sadece şaka yapmak istemiştim"