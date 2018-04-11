Muslera için sürpriz iddia!

Galatasaray formasıyla Türkiye’de 7. sezonunu geçiren Fernando Muslera'ya Arjantin ekibi Boca Juniors'un talip olduğu iddia edildi.

Uruguaylı kalecinin Arjantin’in köklü kulüplerinden Boca Juniors’un hedefinde olduğu öne sürüldü. Arjantin ve Peru basınında yer alan haberlerinde Boca Juniors’un Perulu kaleci Pedro Gallese ve Fernando Muslera’yı düşündüğü ifade edildi.

Peru Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Gallese ile de görüşüldüğü, aynı zamanda Galatasaray’lı Muslera’nın da planlar dahilinde olduğu aktarıldı.



Bazı Arjantinli gazetecilere göre ise Boca’nın Muslera’yı ciddi biçimde takip ettiği, transfer konusunda ön planda tuttuklarına da yer verildi.

Kaynak: Ajanslar