Muslera giderse yerine gelecek kişi belli oldu

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmadan oyuncu alamayacak olan Galatasaray, yıldızlarına gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Uruguaylı file bekçisi Dünya Kupası'ndaki Fransa maçında her ne kadar hatalı gol yese de turnuvada genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu.

AVRUPA'DAN TEKLİF GELDİ

Dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterilen Fernando'ya Avrupa'nın önde gelen bir takımından teklif geldiği ortaya çıktı. Maddi anlamda sıkıntılı olan Galatasaray da Muslera'yı satıp nakit akışı sağlamak istiyor. Uruguaylı file bekçisi her fırsatta Galatasaray 'da mutlu olduğunu belirtse de hayalinin Premier Lig'de forma giymek olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılıların kapısını çalan takım İngiltere'den olunca Nando'da bu teklife sıcak yaklaştı.

MUSLERA'NIN ALTERNATİFİ BELLİ OLDU

Cimbom'da Muslera 'nın alternatifi olarak Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i belirlendi. Hatta, G.Saray yönetiminden bir isim, Harun için Timsah'a teklifte bile bulundu. Bursaspor'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray , Harun için 2 milyon 500 bin avro bonservis teklif etti.

Kaynak: Ajanslar