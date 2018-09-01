Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması geldi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan Murat Yıldırım eşi ile birlikte şarkıcı Bengü'nün düğününde Kenan Işık hakkında bilgi verdi.

Sunucu Murat Yıldırım, Bengü'nün düğünü sonrasında magazinmuhabirlerinin sorularını yanıtladı.

''ZİYARET ETME ŞANSIM OLMADI''

Yıldırım, 'Kim Milyoner Olmak İster?’in eski sunucusu Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili soruya, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” yanıtını verdi.

Kaynak: Ajanslar