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06 Nisan 2018 08:58 | Son Güncelleme: 06 Nisan 2018 09:11

Münbiç'te hareketlilik var! ABD eğitimlere başladı

ABD'nin Münbiç kırsalında yeni kurduğu askeri üslerdeki hareketlilik devam ediyor. Bölgede ABD'li askerlerin teröristleri eğittiği anın görüntüsü ortaya çıktı.

Münbiç'te hareketlilik var! ABD eğitimlere başladı

Üsse konuşlanan birlikteki ABD'li askerler PKK/YPG'li teröristlere yeni silahlar hakkında eğitim veriyor. Son olarak üsse üzerinde sadece şortla yarı çıplak bir halde görüntülenen Amerikalı asker, PKK/YPG'li teröristlere İsrail ve ABD firmalarının ortaklaşa ürettiği 'geliştirilmiş havan hedefleme' sistemi hakkında eğitim verdi.

CONİLER MEVZİ KAZIYOR 

ABD'nin Münbiç'te 2 yeni üs kurduğu iddia edilmişti. Münbiç'teki Amerikan askerleri mevzi kazıp siper hazırlarken görüntülendi.

ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacakGündem06 Nisan 2018 08:42ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacakNATO'yu Rusya'nın hedefi haline getirdikten sonra "güvenliğinizi almalısınız" diyen ABD, Almanya ile 2,5 milyar dolarlık silah satışı için anlaştı.

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ABD ÜSSÜMünbiç


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