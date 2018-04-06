Münbiç'te hareketlilik var! ABD eğitimlere başladı

ABD'nin Münbiç kırsalında yeni kurduğu askeri üslerdeki hareketlilik devam ediyor. Bölgede ABD'li askerlerin teröristleri eğittiği anın görüntüsü ortaya çıktı.

Üsse konuşlanan birlikteki ABD'li askerler PKK/YPG'li teröristlere yeni silahlar hakkında eğitim veriyor. Son olarak üsse üzerinde sadece şortla yarı çıplak bir halde görüntülenen Amerikalı asker, PKK/YPG'li teröristlere İsrail ve ABD firmalarının ortaklaşa ürettiği 'geliştirilmiş havan hedefleme' sistemi hakkında eğitim verdi.

CONİLER MEVZİ KAZIYOR

ABD'nin Münbiç'te 2 yeni üs kurduğu iddia edilmişti. Münbiç'teki Amerikan askerleri mevzi kazıp siper hazırlarken görüntülendi.





Gündem 06 Nisan 2018 08:42 ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacakNATO'yu Rusya'nın hedefi haline getirdikten sonra "güvenliğinizi almalısınız" diyen ABD, Almanya ile 2,5 milyar dolarlık silah satışı için anlaştı.

Kaynak: Ajanslar