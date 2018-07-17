Münbiç'te 15'inci devriye gerçekleştirildi

TSK'nın Münbiç'te gerçekleştirdiği devri çalışmaları devam ederken, ABD ile yürütülen koordineli çalışmalarda 15'inci devriye gerçekleştirildiği bildirildi.

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 15'inci koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

TSK OPERASYONA DEVAM

ABD ile yürütülen ortak faaliyetler neticesinde Türkiye, TSK ile birlikte Münbiç kırsalında devriye faaliyetlerine başlayıp , düzenli olarak keşif ve arazi inceleme programları gerçekleştiriyor.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Münbiç'in tamamen kontrol altına alınabilmesi için YPG'nin bölgeden çıkması bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar