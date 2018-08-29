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29 Ağustos 2018 16:31 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2018 16:33

Münbiçli çocuklar Mehmetçikle poz verdi: TSK paylaştı!

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018’de 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği kaydedildi.

Münbiçli çocuklar Mehmetçikle poz verdi: TSK paylaştı!

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018’de 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği kaydedildi.

MÜNBİÇLİ KÜÇÜK YÜREKLER

Öte yandan, TSK tarafından Münbiçli çocukların üzerlerinde Türk bayrağı olan tişörtlerle Mehmetçikle birlikte çektirdikleri fotoğrafı  "Münbiçli küçük yürekler; Mehmetçikle, gelecekten daha umutlu… Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018'de 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. " notuyla paylaşıldı.

Münbiçli çocuklar Mehmetçikle poz verdi


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Münbiç


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