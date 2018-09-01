Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu

Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Muhteşem İkili dizisinin oyuncuları ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Kanal D yeni sezona hız kesmeden giriyor. Yeni sezon dizileri için hazırlıklarına devam eden Kanal D dikkat çekici bir dizi ile izleyicileri ekran başına kitlemeyi hedefliyor. İddialı bir dizi olarak belirtilen Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyor.

SEZONUN EN İDDİALI PROJELERİNDEN!

Yakında Kanal D’de ekran hayatına başlayacak, sezonun en iddialı projelerinden biri olan Muhteşem İkili’de İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek.

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Çağatay Tosun oturuyor. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla çok konuşulacak “Muhteşem İkili” için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Yine sürükleyici bir polisiye hikâyeyi konu alan atv’nin Can Kırıkları dizisini de çok beğenen ancak aynı zamanda yapım ortağı olduğu “Yaşamayanlar” adlı internet projesini yeni bitirdiği için bir süre dinlenmek isteyen Kerem Bürsin’in “Muhteşem İkili” dizisinden gelen teklife ise sıcak baktığı konuşuluyor. Dizi için adı geçen bir başka ünlü ismin de Zafer Algöz olduğu öğrenildi. Güçlü kalem Başar Başaran imzası taşıyan “Muhteşem İkili” için Kanal D ile görüşüldüğü öne sürüldü.