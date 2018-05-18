Muharrem İnce'ye malum fotoğrafı sordular: "FETÖ'cülerin yaydığı fotoğraf!" dedi

Muharrem İnce içki pozu için bu kez "FETÖ'cülerin yaydığı fotoğraf" dedi.



Muharrem İnce sağ kesimden oy toplamak için, CHP'nin cumhurbaşkanı seçildiği günden bu yana gerek namaz, gerekse dua ederken pozlar veriyor, türbeler ziyaret ediyor.

İÇKİ İÇERKEN FOTOĞRAFLANMIŞTI



Ancak, İnce'nin içki içerken çekilen fotoğrafı, bu hareketlerinin samimiyetsizliğini ortaya çıkarır nitelikte. İnce yine bir ramazan ayında bu fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra "Enerji içeceği içiyordum." gibi açıklamalar yapmış, kimseyi bu konuda ikna edememişti.

Bugün Sözcü Gazetesi'ne konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yeniden bu fotoğraf soruldu.

"SİZE CEHENNEMLİK DİYORLAR"

"Bira içtiğiniz için size cehennemlik diyorlar." sorusu üzerine İnce, "FETÖ'cülerden elde edilmiş fotoğraf" dedi, "Ne zaman içtiğim tartışmalı" dedi, açıklama yapamadı.

"Hangisinin daha ayıp olduğunu kamuoyu takdir etsin. Ne zaman içtiğim de tartışmalı. FETÖ yöntemleriyle elde edilmiş fotoğrafı da kenara koyuyorum."

Kaynak: ajanslar