Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı: "Erdoğan yoksa biz de yokuz!"

Muharrem İnce, Erdoğan'a izin verilmeyen ülkelerde kendilerinin de miting yapmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz ay Hollanda, Avusturya, Almanya gibi ülkelerden Türkiye'deki seçimlerle ilgili "Ülkemizde miting yaptırmayız, Erdoğan propagandasına izin vermeyiz." gibi açıklamalar gelmişti.

"BİZ DE YAPMAYIZ"

Dün Konya'da yaptığı miting öncesinde gazetecilere konuşan Muharrem İnce, yurt dışında da yurt içinde de miting yapacağının altını çizerken "Erdoğan'ın miting yapmadığı ülkede biz de yapmayacağız." dedi.

"BU YARIŞTA EŞİT KOŞULLAR GEREKİYOR"

Muharrem İnce konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan’a miting izni vermeyeceğini söyleyen ülkeler var. Bize izin verir de onlara vermezlerse biz de yurt dışında miting yapmayacağız. Her adaya yurt dışında izin verilmesi lazım. Bu yarışta eşit koşullar gerekiyor."

Kaynak: ajanslar