Muharrem İnce'nin seçim manifestosu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı.

Samsun'da seçim manifestosunu açıklayan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, ''Memleketin yaralarını sarmak hedefiyle Cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız 5 ana sütuna dayalı olacaktır. Bunlar hukuk sütunu demokrasi sütunu, ekonomi sütunu dış politika sütunu ve eğitim sütunudur'' dedi. İnce, asgari ücretin de 2200 lira olacağını söyledi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Varlığımızı tehdit eden bir dönemin içinden geçiyoruz. Milletimizi bir arada tutan bütün değerleri örselediler. Bunalmış insanlarımız bir damla huzur arıyor. Sözün bittiği yerde değiliz bir adım sonrası özgürlüğün tamamen sona erdiği yerdir. Ekonomi yönetilemez hale gelmiş durumdadır. Hiç kimse artık geleceğini öngöremiyor. Basın özgürlüğü diye bir kavram kalmamıştır. Basın sansürlemenin ötesinde korkudan kendini sansürlüyor. Hayatta en gerçek yol gösterici olan akıl ve bilimle yollarını ayırmış çarpık bir zihniyet ufkumuzu karartmıştır. OHAL uygulaması olağanlaşmıştır.

Karanlık bir tablo ve bunalmış bir millet var. Felakete doğru dolu dizgin giden ülkeyi yönetenler her şeyi istiyorlar. Kendilerine ve yandaşlarına rant elde etmek için her gün yapılan imar düzenlemeleri ile şehirlerimizi tahrip etmekteler. İktidarda kalmak dışında düşündükleri başka bir şey yok. Bu dönemde gerçeklik ile uygulanan politikalar arasındaki bağ koparıldı. Bu dönemde vicdan ile din arasındaki bağ koparıldı. Adil olmayan hukuk adil olmayan devlet demektir. Liyakat bir kenara itildi. Kamu yöneticileri tek adamın temsilcisi haline geldi. Ortak akılla bilimle yönetilmesi gereken devlet ayak üstü kararlarla idare edilir hale geldi. Bu dönemde hesap verme ile utanma arasındaki bağ koparıldı.

Aziz milletimizin bütün güçlükleri alt eden dirayetine güvenerek yola çıkmış bulunuyoruz. Memleketin yaralarını sarmak hedefiyle Cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız 5 ana sütuna dayalı olacaktır. Hukukun sütunu demokrasi sütunu, ekonomi sütunu dış politika sütunu eğitim sütunudur. Çatıyı kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim oluşturacaktır. Temel hedefimiz halkımızın huzur refah ve barış içerisinde yaşamasıdır.

Enflasyon yüzde 5'e düşürülecek

Hukuk devleti kavramını Türkiye için ütopya olmaktan çıkaracağız. Hukuk devleti yoksa hiçbir şey yoktur. İlk adım OHAL'in kaldırılması olacaktır. Önünü iliklemeyen hakim ve savcılar görev yapacaktır. HSK yeniden yapılandırılacak Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSK'da yer almayacaktır. Kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü parlamenter rejim olacaktır. Yerel yönetimler güçlendirilecektir. Medya siyasetin ve sermayenin güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacaktır. FETÖ IŞİD PKK ve benzeri bütün terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edilecektir. Kamu yöneticilerinin seçiminde yükseltilmelerin liyakat ana ilkemiz olacaktır. Her türlü ayrımcılığa son verilecektir. Kamu düzeninde devlet ve yurttaş arasındaki ilişkiler karşılıklı güven esasına dayanacaktır. Zenginin daha zengin yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Her ailenin bir evi her evin bir maaşı olacaktır. Biz yaparız üretiriz anlayışı gelecektir. Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır. Hedefimiz Türkiye ekonomisinin en az yüzde 7 büyümesidir. Enflasyon yüzde 5'e düşürülecektir. Girişim merkezleri oluşturulacaktır. Üretime dayalı modelle işsizlik yüzde 5'e düşürülecek.

''19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500 TL''

Uluslararası politikada vazgeçilmez ilkemiz her zaman yurtta dünyada barış olacaktır. Bütün dünya ülkeleri ile sağlıklı ilişkiler kurulacaktır. AB ile ilişkimizi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda normalleştireceğiz. AB ile sonuna kadar müzakere edeceğiz. Kıbrıs'ta adil ve iki taraflı hızlı çözüme ulaşmak hedefimizdir. Göçmen sorunu acilen çözülecektir. Eğitim akıl bilim ve çağdaş standartlara dayalı yeniden yapılandırılacaktır. Devlet üniversiteleri özerkleştirilecektir. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir. Yükseköğrenim öğrencilerimize her 19 Mayıs'ta 500 TL gençlik bursu 29 Ekim'de 500 TL Cumhuriyet bursu verilecektir. Her sene 10 bin üniversite mezunu dünyanın çeşitli ülkelerinin en iyi okullarına yüksek lisans ve doktora yapmaya gönderilecektir. Bilgisayar mühendisi sayısı 100 bine çıkarılacaktır. Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilecektir. Okullar için zorunlu bağış alınması engellenecektir. Hiçbir sınavdan giriş ücreti alınmayacaktır.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecektir. Her 24 Kasım'da ek ödeme yapılacaktır. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacaktır. Öğretmen alımlarında mülakat sistemi kaldırılacaktır. Sağlık yatırımlarının yanı sıra kaliteli sağlık sistemini oluşturmak temel önceliğimizdir. 18 yaşına kadar herkes nüfus cüzdanından başka hiçbir belgeye ihtiyaç duymaksızın bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır.

Temiz ve doğal ortamda yaşamak herkesin hakkıdır. Çevreye duyarlı politikalar geliştirilecektir. Çevreyi kirletene bedelini ödeteceğiz. Doğal yaşamın korunması konusundaki uygulamalarımız ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir.

Türkiye'yi Avrupa'nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapacağız. Çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Şeker fabrikalarının özelleştirme kararlarını iptal edeceğiz. GAP Projesi tamamlacaktır.

''Asgari ücret 2200 lira olacak''

Herkese iş ana hedefimizdir. Asgari ücret 2200 lira olacaktır. Kadına ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele edilecektir. Sanat faaliyetleri desteklenecektir. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kültür yatırımlarına daha fazla kaynak aktarması sağlanacaktır. Atletizm olmak üzere bütün spor dalları özendirilecektir. Passolig uygulaması kaldırılacaktır.

Yabancı turist sayısı 60 milyona çıkarılacaktır. Van Gölü ve çevresi Kapadokya ve çevresi turizm entegre projeleri başlatılacaktır.

Kardeşlik barış huzur refah ve sevgi yol gösterici değerlerimiz olacaktır. Cumhuriyetin geleceği için ortak mücadele vermek isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Büyük Atatürk ve arkadaşlarının kutlu uğraşlarında en büyük dayanakları olan bu milletin gücüne güveniyoruz. Cumhurbaşkanlığını kazanacağız Meclis çoğunluğunu alacağız hemen ardından onarım politikalarımızı uygulamaya başlayacağız. Cumhuriyetimizi rotasına yeniden oturtacağız. Aydınlığa ve refaha doğru olan yolculuğumuzu yeniden başlatacağız. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yıl sevincini huzur ve barış içinde kutlayacağız. Birbirimizle barışacağız hakça bölüşeceğiz.''

