Muharrem İnce'nin gündeminde bedelli askerlik yok!

Muharrem İnce, bedelli askerliğin gündeminde olmadığını söyledi.

Bedelli askerlik 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden önce yeniden gündeme geldi.

BAŞBAKAN'DAN BEDELLİ SİNYALİ

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerliği ele alınabileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI, SEÇİM SONRASI DEDİ

Bu açıklamada sonra kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim döneminde bunun konuşulmasının yanlış olacağını belirterek seçim sonrasını işaret etti.

Bedelli askerlik bekleyenler, 24 Haziran sonrası için büyük bir heyecana kapıldı.



"BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMDE YOK"

FOX TV canlı yayınına konuk olan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bedelli askerlik bekleyenleri üzen ifadeler kullandı.

"Bedelli askerlik benim gündemimde yok" diyen İnce, "Kızabilirler bana, profesyonel ordu neden olmasın? Ama Türkiye'de devlet okullarında okumuş 8 ay gitmiş er olarak askerlik yapmış birisi olarak, kendi çocuğu askerlik yapmış bir çocuğun babası olarak, Türkiye'de bu terörle mücadele sorununu çözmeden ben böyle bir şeyi gündeme getirmem." diye konuştu.

Kaynak: ajanslar