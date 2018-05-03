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03 Mayıs 2018 17:46 | Son Güncelleme: 03 Mayıs 2018 17:50

Muharrem İnce'nin adaylık afişi ortaya çıktı

CHP'li Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişleri matbaada hazırlandı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.

Muharrem İnce'nin adaylık afişi ortaya çıktı

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişlerin de matbaada hazırlandığı ortaya çıktı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazıldığı görüldü.

Öte yandan CHP'de ismi 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak geçen isimlerden olan İlhan Kesici'nin de milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: muharrem ince


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