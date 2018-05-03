Muharrem İnce'nin adaylık afişi ortaya çıktı

CHP'li Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişleri matbaada hazırlandı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişlerin de matbaada hazırlandığı ortaya çıktı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazıldığı görüldü.

Öte yandan CHP'de ismi 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak geçen isimlerden olan İlhan Kesici'nin de milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar