Muharrem İnce'den 'imza' açıklaması!

CHP'li Muharrem İnce, CHP'nin kurultay toplantısı ve gündemlerinden düşmeyen imzalar hakkında açıklamada bulundu.

CHP'li Muharrem İnce, "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmek için yola çıkan Muharrem İnce ve destekçileri, 630 imzayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim etti.

"BİRLEŞEREK ÇIKACAĞIZ"



İmzalar sonrası Twitter'dan açıklama yapan İnce; "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır." dedi.

Kaynak: AA