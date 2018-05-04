Muharrem İnce'den hazırız mesajı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu söylenen Muharrem İnce, heyecanla adının açıklanmasını bekliyor.

CHP bugün saat 10'da cumhurbaşkanlığı adayını açıklayacak. Bir türlü karar verilemeyen adayın isminin netleşmesiyle dün sızdı ve Muharrem İnce olduğu öğrenildi.

İnce dün gazetecilere açıklama yaparken "Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." demişti.

"BİZ HAZIRIZ"

İnce bugün, sosyal medya hesabından CHP'den adaylığının açıklanmasıyla ilgili "Biz hazırız." diyerek fotoğraf paylaştı.

Kaynak: ajanslar