"YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ DURDURACAĞIM"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te Hande Fırat, Murat Çelik ve Hakan Çelik'in soruları yanıtlıyor.

CNN Türk’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Muharrem İnce kendisini izleyenleri yine şaşırtmadı.

Konuşmasına “Yarın Uşak'tayız. Sonra Afyon, sonra da Ankara'ya geçeceğiz. 16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum. 30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız.” sözleriyle başlayan İnce, daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplamaya başladı.

KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DURDURACAĞIZ

- Kanal İstanbul Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Muharrem İnce: “Kanal İstanbul projesine girişmeyeceğiz, yapmayı düşünmüyoruz. Projeyi durduracağız”



YERLİ OTOMOBİLİ İSTEMİYORUM

- Yerli otomobil projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam yerli otomobil projesini durduracağım.

SURİYELİLERİ YOLLAYACAĞIM

Muharrem İnce konuşmasının devamında “20 bin aracın geçtiği yere 40 bin araç parası verirseniz, 40 milyar dolar Suriyelilere harcarsanız., Suriyelileri davul zurna ile uğurlarız. 40 milyar dolar size kalır. Bunlar kaynak değil mi? 2 milyar dolara saray yapacağınıza konut yapabilirsiniz. İşte size kaynak.” dedi.

Siyaset 24 Mayıs 2018 21:37 Muharrem İnce'nin hedefi Kanal İstanbul'u durdurmakmış!CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul için "Bize ne getirisi olacak, durduracağım" dedi.

AF TARTIŞMASI

Affa ihtiyaç yok. Önce adalete ihtiyaç var. Sürekli af ile uğraşacağınıza, adaleti bir kez kurun. Hukukun üstünlüğünü uygulayın ondan sonra tekrar uğraşmayın. Af bataklığın üzerindeki sivrisineğe benziyor. Sineği öldüreceğine bataklığı kurut. Düzeltmeden af yeni afları getirir.

NÜKLEER ENERJİYİ İSTEMEDİ

Önceliğimiz yenilenebilir enerji kaynağı olmalı. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurtdışına dünyanın en iyi okullarına gönderceğiz.

(Akkuyu projelerini devam ettirir misiniz' sorusu üzerine) Bunları araştıracağız. Köprüde, havaalanında, hastanede olduğu gibi kazık yiyor muyuz yemiyor muyuz. Buna bakacağız.

Kaynak: Ajanshaber