Muharrem İnce ve Fox TV'den skandal rezillik! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Muharrem İnce'nin canlı yayında 'Demirel ve Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek' sözü üzerine FOX Tv hemen ekrana KJ olarak 'Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek' yazdı. Bu skandal sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüyor!

Muharrem İnce'yi canlı yayında ağırlayan Fox TV, büyük bir skandala imza attı.

FOX TV'DEN SKANDAL KJ: ÖZAL NASIL GİTTİYSE ERDOĞAN DA ÖYLE GİDECEK



İnce'nin 'Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek' sözünün hemen ardından Fox TV, ekrana 'Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek' şeklinde bir KJ yazdı.

ÖZAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Bilindiği üzere, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın daha Cumhurbaşkanlığı'nın dördüncü yılında vefat etmesi yıllarca tartışılmış, Özal'ın zehirlendiği ihtimali üzerinde durulmuştu. Bu şüpheli ölüm, bugün de halen esrarını koruyor.

Siyaset 16 Mayıs 2018 21:42 İnce, Akar ile 'çalışmam mümkün değil' dedi!CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar için "O yapıdaki insanlarla birlikte çalışmam" dedi.

İNCE NASIL BÖYLE BİR ÖRNEK VERİR!

Fox TV'nin skandal KJ'si bir yana, Muharrem İnce'nin, Erdoğan hakkında Turgut Özal örneğine başvurması seyircide şaşkınlığa sebep oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Muharrem İnce'nin ve Fox TV'nin ortaya koyduğu bu skandala sosyal medyadan büyük tepki geldi.

İşte o tepkilerin bazıları:

Kaynak: Ajanslar