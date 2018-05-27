Muharrem İnce iddialı, Mengü şaşkın!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyor.

CHP'nin adayı Muharrem İnce, Alman yayın organı (Deutsche Welle) DW'ye röportaj verdi.

"NEDEN İKİNCİ TURA BIRAKIYORUM"

İnce, Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan İnce, "Özellikle 2. tura kalırsanız hem Kürtlerden hem de milliyetçilerden oy almanız lazım. Kafanızda bir formül var mı?"sorusuna "Niye birinci turda bitirmiyorum işi de ikinci tura bırakıyorum." cevabını verdi.

Kaynak: Ajanslar