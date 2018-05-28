Ziyaretlere doyamadı: Muharrem İnce Diyarbakır’da Demirtaş’ın Ailesini Ziyaret Edecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Eşi Ülkü İnce Diyarbakır’da Demirtaş’ın ailesini ziyarete gideceği öğrenildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır’da HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın evini ziyaret edecek. İnce, bir süre önce Edirne Cezaevinde Demirtaş ile görüşmüştü.

Demirtaş İnce’ye, “Diyarbakır’a gidince bizim eve de uğra, çocuklara eşime selam söyle” dedi. İnce, Diyarbakır mitingi sonrası eşi Ülkü İnce ile birlikte, Başak Demirtaş ve çocuklarını evinde ziyaret edecek.

İnce’nin Başak Demirtaş’a yapacağı ziyaretin 11 Haziran’daki Diyarbakır mitingi sonrası olması bekleniyor.

Gündem 28 Mayıs 2018 09:13 İnce: "Bana Hacı Muharrem derlerdi"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, arkadaş ortamlarında lakabının "hacı" olduğunu açıkladı.

Kaynak: ajanslar