Muharrem İnce, Demirtaş'la görüşecek
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesine izin verileceğini söyledi.
İnce'nin, Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusuna dair açıklama yapan Bakan Gül, "Elbette İnce'nin Demirtaş'ı ziyaret etmesine izin vereceğiz" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşeceğini açıklamış, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce'yi partisinin genel merkezinde kabul edebileceğini ifade etmişti.
İnce'nin Demirtaş'ı yarın Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etmesi bekleniyor.
Kaynak: Ajanslar