Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Muharrem İnce kimdir?

Herkesin merakla sorduğu soruların başında CHP'nin milletvekili Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olacak mı sorusu geliyor. Siyasetin konuştuğu isimlerden Muharrem İnce kimdir? Detaylar Ajanshaber.com'da.

CHP'nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olacak mı sorusu şimdiden merak ediliyor. Herkesin merakla beklediği cumhurbaşkanı adaylığı süreci CHP için başlamış durumda.Cuma günü açıklanacağı söylenen adayın Muharrem İnce olacağı konuşuluyor. Peki siyasette ön plana çıkan isimlerden birisi olan Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

MUHARREM İNCE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Seçimden önce siyasetin yoğun olduğu günümüzde erken seçim tartışmaları yapılırken Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olacak mı sorusunun yanıtı da cevap bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na giden anketlerde İnce’nin adının ilk sırada yer alması üzerine gözler yarın Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak törene çevrildi. Törenin yapıldığı gün doğum günü olan Muharrem İnce’nin adının açıklanması bekleniyor.

Kamuoyu tarafından, CHP cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna yanıt ararken Muharrem İnce'nin ismi, cumhurbaşkanı adayı olarak seçileceği yönünde ön plana çıktı. Peki, erken seçimlerde CHP'den cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacağı iddiası öne sürülen Muharrem İnce kimdir? Meydana gelen gelişmeler neticesinde gündemin merkezine yerleşen ve kulislerde yoğun bir şekilde sözü geçen Muharrem İnce aslen nereli ve kaç yaşındadır?

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halkp Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir.

İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. TBMM'de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi

4. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi seçilen Muharrem İnce, 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. 13 Haz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.

Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM'deki milletvekilliği görevine devam etmekte aynı zamanda da CHP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmektedir. 2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” adlı bir kitap yazmıştır.

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı seçilirsem açıklaması...

CHP adayı kim olacak herkes bu sorunun cevabını arıyor. Çatı aday fikrinin çöktüğü muhalefet cephesinde her parti kendi adayıyla yola devam edecek görünüyor. Peki CHP kimi aday gösterecek. Kulislerde Yılmaz Büyükerşenile birlikte adı öne çıkan isimlerden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'a konuştu ve seçilmesi halinde neler yapacağını anlattı.

-Adayım... Kazanacağıma inanıyorum.

-Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.

-Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.

-Restorasyon süreci başlatacağım. Adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım.

-İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur.

-İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.

-Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa... Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım.”

-Ama ikinci tura ben kalırsam... Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim.”

-Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim.

-Beştepe’yi satacağım.”

-En büyük hayalim sokakta tek başına yürüyebilen, bisikletiyle dolaşabilen, çevresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurbaşkanı olmak...

Kaynak: AjansHaber