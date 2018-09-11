Muharrem İnce: "Apolet tartışmasında yanlış yapmadım"

Muharrem İnce, Orgeneral İsmail Metin Temel için yaptığı "Apoletlerini sökeceğim" çıkışıyla ilgili, daha önce "Yanlış yaptım" demesine rağmen yine fikir değiştirdi ve "Apolet tartışmasında yanlış yapmadım." dedi.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNNTÜRK canlı yayınında konuştu ve seçim döneminde yaşanan apolet tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"YANLIŞ YAPMADIM''

İnce, "Yanlış yaptım dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş." ifadesini kullandı.

"50 günlük kampanya sürecinizde hata yaptınız mı?" sorusu üzerine İnce, şunları aktardı:

"Var, 13 ile gidemedim, ne yapar yapar giderdim. Uyumayabilirdim, gitmeliydim. Hastalandığım günler oldu. Hatay mitingi öncesinde ciddi rahatsızlık geçirdim. Konuşma metnimi arkadaşlarla çalışıyoruz. Masanın sağ tarafında, sol kolumu masanın üzerine yatırdım 2 doktor, 1 hemşire arkadaşımız onlara dedim ki, 'Kolum size emanet beni rahatsız etmeyin. Serumla ne istiyorsanız verin.' dedim. Daha da gayret etmeliydim ve o 13 vilayete mutlaka gitmeliydim. Apolet tartışmasına 'yanlış yaptım' dedim ama sonra bunu çok ölçtüm insanlarla 'Yanlış mı yaptım?' diye çok kişiye sordum. Entellektüel kesim 'yanlış yapmadığımı' söyledi. Daha alt grupta insanlar ise 'yanlış yaptığımı' söyledi. 'Yanlış yaptım' dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş."

Kaynak: Ajanslar