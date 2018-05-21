Muhammet Balta kimdir? Muhammet Balta nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Muhammet Balta kimdir? Muhammet Balta nereli ve mesleği nedir? Muhammet Balta hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Muhammet Balta kimdir? Muhammet Balta nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Muhammet Balta Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Muhammet Balta kimdir?

25 Temmuz 1966'da Trabzon'da doğdu. Baba adı Sabri, anne adı Fatime'dir.

Maden Mühendisi; Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Özel sektörde maden mühendisi olarak çalıştı. İl Genel Meclisi Başkanlığı, AK PARTİ Trabzon İl Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Balta, evli ve 2 çocuk babasıdır.