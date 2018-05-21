Muhammed Fatih Toprak kimdir? Muhammed Fatih Toprak nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından kimdir? Muhammed Fatih Toprak nereli ve mesleği nedir? Muhammed Fatih Toprak hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Muhammed Fatih Toprak kimdir? Muhammed Fatih Toprak nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Muhammed Fatih Toprak Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Muhammed Fatih Toprak kimdir?

Adıyaman Nüfusuna kayıtlı. Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Almanya’da yaşayan Türk gençleri ile ilgili akademik çalışmalarda bulundu.2010’da AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığında aktif siyasete başladı.

Çankaya Ana Kademe ve Gençlik Kolları, Ankara İl Gençlik Kolları, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği görevlerinde bulundu.

Yurtdışında ‪7 Haziran‬ ve ‪1 Kasım‬ Seçimlerinde Köln’de kurulan Seçim Koordinasyon Merkezinde Hukuk ve Eğitim sorumluluğunu üstlendi.

Avrupa’nın birçok noktasında seçim çalışmaları yürüttü,yurtdışındaki vatandaşlara seçim süresince hukuki destek sağladı.

2016 Eylül ayında AK Parti Brüksel Temsilciliği Bşk.Yrd. olarak atandı.

Ana dil seviyesinde almanca, çok iyi derecede ingilizce bilmektedir.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kaynak: AjansHaber