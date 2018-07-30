Muhalefetin yeni hedefi Bülent Ortaçgil

Dün Mazhar Alanson'u sosyal medyada linç edenlerin bugün yeni hedefi Bülent Ortaçgil. Sabah Gazetesi'ne röportaj veren usta müzisyen sosyal medyadan linç yiyor.

Dillere pelesenk olan şarkıların mimarı Bülent Ortaçgil, sosyal medyada tıpkı Mazhar Alanson gibi linç ediliyor. Sebebi ise Sabah gazetesinin Günaydın ekinden Tuba Kalçık'a verdiği röportaj.

Açıklamaları ile adeta müzik dünyasındaki fikir tabularını yıkan Ortaçgil, eleştirilerin hedefi haline getirilmeye çalışılıyor.

''MUHALEFET BUNU KABUL ETMELİ''

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 civarında oy aldığını belirterek "Muhalefet bunu kabul etmeli" dedi.

Ortaçgil, "Muhalefetiyle iktidarıyla uzlaşmamız gerekiyor. Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmalı öncelikle. Oy olarak da baktığımız zaman yüzde 52'yi yok mu sayacaksınız? Ya da muhalefette kalan yüzde 48'i? Başkan yüzde 52 civarında oy alarak seçilmiş. Muhalefet bunu kabul etmeli. İktidar da muhalefetin istek ve taleplerini göz önünde bulundurursa bu sorun çözülür bence. Eskiden şu anda muhalefette olan yüzde 48, yüzde 52'yi yok saymıştı. Bu bir hataydı. Yüzde 52 oy alanlar, bu hataya düşmez ve yüzde 48'i yok saymayarak hareket ederse sorunlarımızı çözeriz. Siyasette diyaloğun artmasını bu anlamda çok önemli buluyorum." sözleriyle muhalefete çağrıda bulundu.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ

Röportajın yayınlanmasının hemen ardından eleştiri oklarının bir anda hedefi olan Ortaçgil, sosyal medya gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Özellikle yapıcı mesajlar ile toplumda bir olma ve 'birlikte yaşamayı öğrenme' çağrısı yapan usta sanatçı, sosyal medyanın kara silahşorları tarafından tefe konuldu. Konser biletleri satışa çıktığında bilet kuyruğuna giren ve aylar öncesinden biletlerini tüketen sözde sanatçılar, gazeteciler ve gruplar da usta sanatçıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

DÜN MAZHAR ALANSON, BUGÜN BÜLENT ORTAÇGİL



Sosyal medya dün usta şarkıcı ve MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson da eleştiri yağmuruna tutulmuş, söylediği sözler nedeniyle yine bir grup kendini bilmez tarafından taşlanmaya çalışılmıştı.

Gündem 29 Temmuz 2018 16:58 Usta sanatçı Mazhar Alanson'a sosyal medyada linç!Yılların eskitemediği şarkıların sahibi ve sağ-sol ayırt etmeksizin, bu zamana kadar herkesin önünde düğmesini iliklediği Mazhar Alanson, linç ediliyor.

Kaynak: Ajanslar