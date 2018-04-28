Muhalefetin 'ittifakı' çöktü kriz çıktı: Aday savaşları 2018!

CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti ittifak arayışları dün de devam etti. Lakin bu durum bir sonuca ulaşılamadığı gibi İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında gerilime yol açtı.

17 dakika süren görüşemede Akşener Gül lehine adaylıktan çekilmeyeceğini söylemişti. Karamollaoğlu İYİ Parti’nin ittifak teklifinde bulunduğunu ancak kendilerini yarı yolda bıraktığını söyledi.

AKŞENER’İ VAZGEÇİREMEDİ



Karamollaoğlu, “İttifakı siz istediniz siz bozuyorsunuz” dedi. Karamollaoğlu, Akşener adaylıktan çekilmezse ittifakın mümkün olmayacağını belirtti. Çıray ise, “Bizim adayımız Akşener” demekle yetindi.

15 VEKİL TEHDİDİ

Böylece, Akşener’in çekilmeme ısrarı ortak cumhurbaşkanı adayından sonra milletvekilliği ittifakını da bitirme noktasına getirdi. SP ile İP arasındaki krizin bir benzeri olası ittifakın büyük ortağı CHP ile İP arasında da yaşandı. Akşener’in seçimlere girebilmesi için 15 milletvekilini talimatla bu partiye gönderen CHP, bu vekilleri Akşener’in adaylıktan çekilmesi için koz olarak kullanıyor. Akşener, çekilirse 15 milletvekili İYİ Parti’de kalacak, çekilmezse vekiller CHP’ye dönecek.

Siyaset 26 Nisan 2018 12:02 Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!Akşener: Cumhurbaşkanlığı adaylığım sürüyor!

Kaynak: ajanslar