Muhalefet ittifak konusunda anlaşmaya vardı

CHP, İYİ Parti, SP ve DP milletvekilliği seçimleri için kendi arasında anlaştığını duyurdu. Partiler seçime ittifak halinde girecek.

Gelen son dakika açıklamasına göre, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yalnızca milletvekilliği seçimleri için ittifak yapmak kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek.

İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi. İttifak milletvekili seçimleri için oluşturulduğu da gelen bilgiler arasında. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması bekleniyor.

İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, bu ittifakın isminin, “Demokrasi İçin Milli Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” olması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde aktaracağız.

Kaynak: Ajanslar