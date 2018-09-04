Muğla'da yolda 5 metrelik çukur oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Bu patlamada karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde göçük oluştu.

Akyarlar Mahallesi Bağla yönünde içme suyu ana isale hattında patlama oldu. Olayda, Bodrum-Akyarlar yolunda yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde çukur oluştu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine gelen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, olayın yaşandığı alanda güvenlik tedbiri aldı. Yolda belediye ekipleri makinelerle temizlik ve onarım çalışması başlattı.

Çevre sakinlerinden Burak Binici, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada daha önce de patlama yaşandı. Bir önceki patlamada buradan çıkan taşlar site içerisine de fırladı. Patlama sırasında yoldan geçen bir araç da içine düşebilirdi." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar