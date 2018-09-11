Muğla'da tadilat edilen bir okulun boyası askerler tarafından yapıldı

Yurt içinde ve sınır dışında sayısız göreve gözünü kırpmadan giden Mehmetçik, öğrenciler için de elinden geleni yapıyor. Muğla'da tadilat edilen bir okulun boyası, jandarma tarafından yapıldı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi askerler tarafından boyandı.

DAHA ÖNCE DE ATATÜRK KÖŞESİ'Nİ YENİLEDİLER

Yeni yıl öncesi bakım onarım çalışmalarının başladığını belirten okul müdürü Nuri Can, "Bu kapsamda okulumuzun iç koridor ve sınıflarımızın boyanma ihtiyacı ortaya çıktı. Boyayı okul olarak ilk önce temin ettik. Ardından jandarmamız ile iletişime geçtik. Onlar da sınıflarımızı boyatabileceklerini söylediler." dedi.

Sınıfların jandarma personeli tarafından boyandığını dile getiren okul müdürü, "Daha öncede 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda jandarmamızla işbirliği halinde okulumuzun Atatürk Köşesi'ni yenilemiştik. Sağolsun jandarmamız okulumuza her türlü desteği veriyor. Bu konuda emeği geçen tüm komutanlarımıza ve Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar