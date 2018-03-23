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23 Mart 2018 18:31 | Son Güncelleme: 23 Mart 2018 18:36

Muğla'da sahte para operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla'da sahte para operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak eşkallerini belirledikleri H.Y, R.Y. ve H.İ.G'yi gözaltına aldı. 

Aramada 127 sahte 20 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.A. savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen R.Y. ve H.İ.G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Ajanslar

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