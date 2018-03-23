Muğla'da sahte para operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak eşkallerini belirledikleri H.Y, R.Y. ve H.İ.G'yi gözaltına aldı.
Aramada 127 sahte 20 liralık banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından H.A. savcılık talimatıyla salıverildi.
Adliyeye sevk edilen R.Y. ve H.İ.G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Ajanslar