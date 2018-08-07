Muğla'da ormana düşen yıldırım yangın çıkardı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Avlanmaz mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının sebebi olarak yıldırım düşmesi gösterildi.

Yangına, 6 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda arazözle de karadan müdahale ediliyor.

YANGIN KISMEN DURDURULDU

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yıldırım düşmesinden dolayı çıktığını tespit ettiklerini belirterek, "Yangının yayılmasını kısmen durdurduk. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle karadan müdahale etmekte güçlük çekiyoruz." dedi.

Kaynak: Ajanslar