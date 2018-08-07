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07 Ağustos 2018 11:28 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 11:30

Muğla'da ormana düşen yıldırım yangın çıkardı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Avlanmaz mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının sebebi olarak yıldırım düşmesi gösterildi.

Muğla'da ormana düşen yıldırım yangın çıkardı

Yangına, 6 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda arazözle de  karadan müdahale ediliyor.

YANGIN KISMEN DURDURULDU

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı  açıklamada, yangının yıldırım düşmesinden dolayı çıktığını tespit ettiklerini  belirterek, "Yangının yayılmasını kısmen durdurduk. Bölgenin sarp kayalık olması  nedeniyle karadan müdahale etmekte güçlük çekiyoruz." dedi.


Kaynak: Ajanslar

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