Muğla'da orman yangını yeniden alevlendi

Muğla Köyceğiz'de dün başlayan ve kontrol altına alınan orman yangını yeniden etkisini gösterdi. Bu yangında 80 bin metrekare alan zarar gördü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sarp ve kayalık alanda yeniden başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINMIŞTI



Köyceğiz ilçesi Avlanmaz mevkisindeki ormanlık alanda dün, kontrol altına alınan yangınyeniden başladı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına almak için mücadele verdiklerini söyledi.

DÜŞEN KOZALAKLA YENİDEN BAŞLADI

Dün başlayan ve kontrol altına aldıkları yangının gece saatlerinde yeniden başladığını belirten Çelik, "Yangın, aşağı düşen kozalakla yeniden başladı. Bölgedeki arazi şartları çok zor. Yangına 6 helikopter, 2 uçak ve yer ekiplerimiz müdahale ediyor."dedi. Çelik, yangında şu ana kadar 8 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: Ajanslar