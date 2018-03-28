Muğla'da deniz dibi temizliği sürüyor

Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yürütülen etkinlik Gümüşlük Koyu'nda devam etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Belediye dalış ekibince Gümüşlük Mahallesi'nde yaklaşık iki saat süren temizlikte, denizden cam ve plastik şişe, teneke kutu, alüminyum gibi birçok atık madde çıkarıldı.

Çuvallarla bir teknede biriktirilen atıklar, Gümüşlük sahiline çıkarıldı.

Atıklar, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderilmeden önce bir süre sergilendi.

Etkinliği, Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu öğrencileri de izledi.

Deniz dibi temizlik çalışması, bir dalgıç tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA