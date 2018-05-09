Muğla'da 5 milyon dolarlık Hint düğünü!

Bodrum'a 3 uçak ve 15 jetle gelen Hintli iş adamı, 4 gün 4 gece sürecek olan düğün için 5 milyon dolar harcadı.

Hindistan’ın önemli iş adamlarından Basant Bansal‘ın oğlu Pıyush Bansal Bodrum’da dünya evine girecek.

İş adamının ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanına 3 uçak ve 15’e yakın özel jetle geldi. Yakınları ve ailesinin konaklaması için Bodrum’un en büyük 2 Deluxe otelini kapatan Kansal’ın 4 gün sürecek olan düğün için yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı öğrenildi.

KINA İÇİN ADA KAPATTILAR

Pıyush Bansal ve Divya Aggarwal çiftinin geleneksel Mehendi ve Kına töreni için Bodrum’da özel bir ada kapattılar.

İlk gün Bollywood yıldızlarının da katılacağı kokteylle başlayan düğünün 2’inci günün de gündüz etkinlikleri ve akşam kokteylle sürecek. Düğünün 3’üncü gününde Kına töreni ve Mehendi töreni yapılacak. Organizasyon 4’üncü gününde geleneksel Hint düğünü ile sona erecek.

Kaynak: Ajanslar