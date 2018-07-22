Muğla'da 110 kilogram esrar ele geçirildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu operasyonda 110 kilogram esrar ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu operasyonda 110 kilogram esrar ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çaykenarı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

110 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.D. ile İ.D. gözaltına alınırken, narkotik köpeği "Oskar" ile yapılan aramada 110 kilogram esrar ile 166 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: Ajanslar