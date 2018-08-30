Müfredata yeni ders: Öğrencilere robot araç eğitimi verilecek

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı Gönen Meslek Yüksek Okulu’nda uygulamaya konulan proje kapsamında öğrencilere robot araçlar ve yazılım konusunda eğitim verilecek.

Gönen Meslek Yüksek Okulu’nun Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında geliştirdiği Arduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eğitimi ve Uygulamaları Projesi’nde öğrencilere yönelik eğitimler başlıyor.

ARAÇLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ



9 kişiden oluşan proje ekibinin katıldığı ve 10 gün süren eğitimlerde yüksekokul personelleri robotik, arduino ve raspberry pi programlama, Bluetooth Kontrollü Akılı Araç, Trafik levhalarına göre yolunu takip eden otonom araçlar ve çizgi izleyen araçlar konusunda eğitim aldı.







MÜFREDATA YENİ DERS



Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Gönen Meslek Yüksekokulu’ndan arkadaşlarımız Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na başvurdu. Projemizin konusu robotik kodlama ile ilgiliydi ve arkadaşlarımız bu konuda eğitim aldılar. Hem kendilerini geliştirmiş oldular hem de müfredata yeni dersler ilave ettiler. Öğrencilerimiz yeni dönemde daha güncellenmiş bir müfredatla karşı karşıya kalmış olacaklar. Bugün burada da aldıkları eğitimi uygulamalı bir şekilde gösterdiler. Araba robotlar, sinyal takip eden araçlar, çizgi takip eden araçlarla çeşitli gösteriler yaptılar" dedi.







GÜNDELİK HAYATTA ÇÖZÜM



Proje kapsamında üretilen trafik işaretlerini takip eden robot araç, çizgi takibi yapan robot araç ve dövüşçü robotların tanıtımı yapıldı. Alınan eğitimlerin katılımcılara gündelik hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm getirebilmelerine, beceri ve yetkinliklerini derslerine entegre edebilmelerine ve hayal güçlerini geliştirerek üretim ve girişimciliği ortaya çıkarabilmelerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: Ajanslar