Motorine yine zam yeni zam!

PÜİS, motorinin 13 kuruş artacağını söyledi!

Motorine dün gelen 17 kuruşluk zammın ardından yarın bir zam daha geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorin fiyatlarının 13 kuruş artacağını duyurdu.

PÜİS'ten yapılan açıklamada "13.04.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

MOTORİN FİYATI 5.5'İ GEÇTİ

Dün 17 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da 5.30 - 5.35 TL arasında değişen motorinin litre fiyatı 5.5 TL civarına çıkmıştı.

Kaynak: Ajanslar